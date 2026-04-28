CNN: Трамп скептичний щодо нової мирної пропозиції Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок дав зрозуміти, що навряд чи прийме останню пропозицію Ірану щодо припинення війни.

Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".

Тегеран запропонував план, який передбачає відкриття Ормузької протоки, відсуваючи питання щодо ядерної програми країни на майбутні переговори.

Двоє осіб, обізнаних із ситуацією, повідомили, що Трамп висловив свою думку під час наради з високопосадовцями з питань національної безпеки, на якій у понеділок обговорювали ситуацію з Іраном.

Одне з цих джерел зазначило, що Трамп, ймовірно, не прийме план, який було передано США протягом останніх кількох днів.

Відкриття протоки без розв'язання питань щодо збагачення урану Іраном або запасів урану, придатного для виготовлення бомби, може позбавити США ключового важеля впливу в переговорах, заявили посадовці. Однак збереження блокади водного шляху призведе до продовження високих цін на енергоносії, що спричинило різке зростання вартості бензину в США.

Після зустрічі в понеділок не було зрозуміло, якими будуть наступні кроки Трампа. Американські посадовці заявляють, що вони як і раніше не впевнені, хто в Ірані зберігає остаточну владу щодо прийняття рішень стосовно можливої угоди.

Проте Трамп публічно висловив скептицизм щодо ідеї відновлення кампанії бомбардувань США.

Державний секретар Марко Рубіо назвав неприйнятним прагнення Ірану зберегти контроль над Ормузькою протокою.

У неділю Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану може вибухнути приблизно за три дні через технічні проблеми, які поглиблюються внаслідок американської блокади.