В Белом доме заверили, что Трамп очень скоро отреагирует на новое мирное предложение Ирана

Президент США Дональд Трамп созвал свою команду по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить новое предложение Ирана о прекращении войны.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в этом контексте заверила, что Трамп выскажется по этому поводу "очень скоро".

"Его красные линии в отношении Ирана были изложены очень, очень четко", – сказала она, добавив, что они включают предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.

Иран дал понять, что, возможно, готов согласиться на промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов, отложив при этом более сложные переговоры по ядерной программе.

Тегеран настаивает на сохранении определенного контроля над судоходством через пролив.

Хотя США не предоставили подробностей относительно последних намерений Ирана, его предложение о прекращении войны является "лучшим, чем то, что мы ожидали от них", заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Однако в Белом доме есть "сомнения относительно того, имел ли человек, выдвинувший это предложение, полномочия на это", добавил он, повторив предыдущие заявления США о том, что иранские лидеры разошлись во мнениях относительно своей стратегии переговоров.

Между тем СМИ сообщили, что Трамп дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении войны.