Axios: Іран висунув США нову пропозицію, що передбачає відкриття Ормузької протоки

Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та продовження припинення вогню, при цьому ядерні переговори мають бути відкладені на пізніший термін.

Про це виданню Axios стало відомо від американського посадовця і двох обізнаних джерел, пише "Європейська правда".

Одне з джерел зазначило, що протягом вихідних глава МЗС Ірану Аббас Арагчі дав зрозуміти посередникам з Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару, що серед іранського керівництва немає консенсусу щодо того, як реагувати на останні вимоги США. Сполучені Штати хочуть, щоб Іран призупинив збагачення урану щонайменше на десять років і вивіз збагачений уран з країни.

Нова іранська пропозиція, передана США через пакистанських посередників, зосереджена на тому, щоб спочатку вирішити кризу навколо Ормузької протоки та американської блокади. У рамках цієї пропозиції перемир’я було б продовжено на тривалий період або ж сторони домовилися б про остаточне припинення війни.

Згідно з пропозицією, переговори щодо ядерної програми розпочнуться лише на пізнішому етапі, після відкриття Ормузької протоки, зняття блокади і нової домовленості про припинення вогню.

Білий дім отримав пропозицію, але поки що незрозуміло, чи готові США її розглянути.

"Це делікатні дипломатичні переговори, і США не будуть вести переговори через пресу. Як сказав президент, у США є козирі, і вони укладуть угоду лише за умови, що інтереси американського народу будуть на першому місці, і ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю", – сказала речниця Білого дому Олівія Уельс в інтерв’ю Axios.

За словами трьох американських посадовців, у понеділок президент США Дональд Трамп має провести засідання в Ситуаційній кімнаті щодо Ірану зі своєю командою з питань національної безпеки та зовнішньої політики. Одне джерело повідомило, що команда Трампа обговорить глухий кут в переговорах та можливі наступні кроки.

Зняття блокади та припинення війни позбавило б президента Трампа важелів впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо ліквідації іранських запасів збагаченого урану та переконання Тегерана призупинити збагачення, а це дві основні цілі президента США.

Нагадаємо, на минулих вихідних Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Трамп заявив, що Іран може зателефонувати до Сполучених Штатів, щоб домовитися щодо завершення війни.

У неділю Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану може вибухнути приблизно за три дні через технічні проблеми, які поглиблюються внаслідок американської блокади.