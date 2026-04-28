В Польше суд признал экс-заместителя министра виновным в оскорблении украинцев

Суд в Польше признал Кшиштофа Толвинского, бывшего заместителя министра финансов в правительстве Ярослава Качиньского, виновным в оскорблении украинцев и подстрекательстве к ненависти на национальной почве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает WP.

Приговор вынес районный суд в Белостоке после того, как местная прокуратура дважды закрыла дело, не видя в словах политика признаков преступления. Процедуру окончательно инициировал акт обвинения, поданный украинским журналистом Игорем Кравцом в сотрудничестве с Центром мониторинга расистских и ксенофобских проявлений.

В обвинительном акте приведены интернет-сообщения и записи бывшего вице-министра, в которых он называл украинцев "бандеровской голотой" и "примитивными существами, единственной целью которых является уничтожение нашей культуры". Политик также призвал изгнать украинцев из Польши, прежде чем "зараза полностью инфицирует общество".

Суд подтвердил, что с марта по май 2022 года обвиняемый публично призывал к ненависти на национальной почве.

"Из доказательной базы четко следовало, что его высказывания носили оскорбительный характер и призывали к ненависти в отношении граждан Украины", – отметила адвокат Магдалена Списак, которая представляла обвинителей.

Она добавила, что употребление в отношении всех украинцев термина "бандеровцы" недопустимо. По словам Игоря Кравца, обвиняемый вел себя в зале суда демагогически, повторяя, что его судят за политические взгляды.

Кшиштоф Толвинский в разговоре с Gazeta Wyborcza прокомментировал приговор, который еще не вступил в силу.

"Это чисто политическое дело. Этот приговор обогащает мое политическое резюме, это для меня политический подарок. Для меня это честь, хотя я с ним (с приговором. – Ред.) абсолютно не согласен", – сказал он.

Он отверг обвинения в использовании языка ненависти, утверждая, что это чуждо польской культуре. Политик объявил, что решение о возможной апелляции примет после ознакомления с письменным обоснованием приговора.

Напомним, в ноябре суд в Польше решил не арестовывать антиукраинского активиста.

Ранее в Польше оштрафовали радио, которое распространило "дезинформацию" о Зеленском.