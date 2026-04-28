Німець проїхав 25 км між вагонами швидкісного потяга, бо не встиг з перекуру
У Німеччині чоловіку, який неушкодженим проїхав понад два десятки кілометрів між двома вагонами швидкісного поїзда, загрожує кримінальна відповідальність.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
За даними поліції, 46-річний мешканець Мюнхена у неділю їхав поїздом ICE до Амстердама.
Дорогою потяг зупинився в місті Оснабрюк на північному заході країни. Там чоловік вийшов, щоб викурити сигарету, і занадто пізно помітив, що двері поїзда вже зачинилися.
За словами поліції, чоловік сказав, що стрибнув на підніжку між двома вагонами, оскільки хвилювався за свій багаж, що залишився в поїзді.
Співробітник залізниці в Оснабрюку побачив, що сталося, і повідомив про це машиніста, який зупинив поїзд приблизно через 25 кілометрів, в Іббенбюрені.
Поліція повідомила, що після інциденту чоловік був "дещо шокований, але фізично неушкоджений".
Правоохоронці застерегли від таких дій, зазначивши, що на цій ділянці потяги можуть рухатися зі швидкістю 140 км/год, а це означає, що падіння, ймовірно, було б смертельним.
Щодо чоловіка почали розслідування за небезпечне втручання в рух потягів. Через цей інцидент в дорозі затрималися 12 потягів.
