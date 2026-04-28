Німець проїхав 25 км між вагонами швидкісного потяга, бо не встиг з перекуру

У Німеччині чоловіку, який неушкодженим проїхав понад два десятки кілометрів між двома вагонами швидкісного поїзда, загрожує кримінальна відповідальність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За даними поліції, 46-річний мешканець Мюнхена у неділю їхав поїздом ICE до Амстердама.

Дорогою потяг зупинився в місті Оснабрюк на північному заході країни. Там чоловік вийшов, щоб викурити сигарету, і занадто пізно помітив, що двері поїзда вже зачинилися.

За словами поліції, чоловік сказав, що стрибнув на підніжку між двома вагонами, оскільки хвилювався за свій багаж, що залишився в поїзді.

Співробітник залізниці в Оснабрюку побачив, що сталося, і повідомив про це машиніста, який зупинив поїзд приблизно через 25 кілометрів, в Іббенбюрені.

Поліція повідомила, що після інциденту чоловік був "дещо шокований, але фізично неушкоджений".

Правоохоронці застерегли від таких дій, зазначивши, що на цій ділянці потяги можуть рухатися зі швидкістю 140 км/год, а це означає, що падіння, ймовірно, було б смертельним.

Щодо чоловіка почали розслідування за небезпечне втручання в рух потягів. Через цей інцидент в дорозі затрималися 12 потягів.

Нагадаємо, торік Іспанія різко знизила швидкість на популярному залізничному маршруті через тріщину.

Також в Іспанії порушився графік швидкісних поїздів через крадіжку кабелів.