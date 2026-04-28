Немец проехал 25 км между вагонами скоростного поезда, не успев вернуться с перекура

В Германии мужчине, который невредимым проехал более двух десятков километров между двумя вагонами скоростного поезда, грозит уголовная ответственность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По данным полиции, 46-летний житель Мюнхена в воскресенье ехал на поезде ICE в Амстердам.

По дороге поезд остановился в городе Оснабрюк на северо-западе страны. Там мужчина вышел, чтобы выкурить сигарету, и слишком поздно заметил, что двери поезда уже закрылись.

По словам полиции, мужчина сказал, что прыгнул на подножку между двумя вагонами, поскольку беспокоился за свой багаж, оставшийся в поезде.

Сотрудник железной дороги в Оснабрюке заметил случившееся и сообщил об этом машинисту, который остановил поезд примерно через 25 километров, в Иббенбюрене.

Полиция сообщила, что после инцидента мужчина был "несколько в шоке, но физически невредим".

Правоохранители предостерегли от подобных действий, отметив, что на этом участке поезда могут двигаться со скоростью 140 км/ч, а это означает, что падение, вероятно, было бы смертельным.

В отношении мужчины начато расследование по факту опасного вмешательства в движение поездов. Из-за этого инцидента в пути задержались 12 поездов.

