Немец проехал 25 км между вагонами скоростного поезда, не успев вернуться с перекура
В Германии мужчине, который невредимым проехал более двух десятков километров между двумя вагонами скоростного поезда, грозит уголовная ответственность.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
По данным полиции, 46-летний житель Мюнхена в воскресенье ехал на поезде ICE в Амстердам.
По дороге поезд остановился в городе Оснабрюк на северо-западе страны. Там мужчина вышел, чтобы выкурить сигарету, и слишком поздно заметил, что двери поезда уже закрылись.
По словам полиции, мужчина сказал, что прыгнул на подножку между двумя вагонами, поскольку беспокоился за свой багаж, оставшийся в поезде.
Сотрудник железной дороги в Оснабрюке заметил случившееся и сообщил об этом машинисту, который остановил поезд примерно через 25 километров, в Иббенбюрене.
Полиция сообщила, что после инцидента мужчина был "несколько в шоке, но физически невредим".
Правоохранители предостерегли от подобных действий, отметив, что на этом участке поезда могут двигаться со скоростью 140 км/ч, а это означает, что падение, вероятно, было бы смертельным.
В отношении мужчины начато расследование по факту опасного вмешательства в движение поездов. Из-за этого инцидента в пути задержались 12 поездов.
