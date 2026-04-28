У центрі Афін чоловік влаштував дві стрілянини за ранок: евакуювали суд, є поранені

У центрі грецької столиці у вівторок вранці сталися два інциденти зі стріляниною, внаслідок яких постраждали щонайменше п’ять осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Перший інцидент стався близько 10:30 ранку в районі Керамейкос. 89-річний чоловік, якого місцеві медіа описують як збирача металобрухту, увірвався до будівлі фонду соціального страхування (ΕΦΚΑ) з мисливською рушницею та відкрив вогонь, поранивши одного зі співробітників.

Після цього зловмисник втік з місця події на таксі та попрямував до будівлі Апеляційного суду на вулиці Лукареос. Там він знову застосував зброю на першому поверсі будівлі.

Внаслідок стрілянини в суді постраждали четверо осіб. Їх госпіталізували. За попередніми даними медиків, загрози їхньому життю немає – вони отримали легкі поранення нижніх кінцівок.

Одразу після пострілів адміністрація суду через гучномовці оголосила про термінову евакуацію. На місце прибули посилені наряди поліції, три карети швидкої допомоги та групи медиків.

Правоохоронці вже виявили мисливську рушницю, з якої вівся вогонь. Наразі з’ясовуються мотиви нападника та обставини, за яких він зміг безперешкодно потрапити до приміщення суду зі зброєю після першого нападу.

