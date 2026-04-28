В центре Афин мужчина устроил две стрельбы за утро: эвакуировали суд, есть раненые

В центре греческой столицы во вторник утром произошли два инцидента со стрельбой, в результате которых пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Первый инцидент произошел около 10:30 утра в районе Керамейкос. 89-летний мужчина, которого местные медиа описывают как сборщика металлолома, ворвался в здание фонда социального страхования (ΕΦΚΑ) с охотничьим ружьем и открыл огонь, ранив одного из сотрудников.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на такси и направился к зданию Апелляционного суда на улице Лукареос. Там он снова применил оружие на первом этаже здания.

В результате стрельбы в суде пострадали четыре человека. Их госпитализировали. По предварительным данным медиков, угрозы их жизни нет – они получили легкие ранения нижних конечностей.

Сразу после выстрелов администрация суда через громкоговорители объявила о срочной эвакуации. На место прибыли усиленные наряды полиции, три машины скорой помощи и группы медиков.

Правоохранители уже обнаружили охотничье ружье, из которого велся огонь. Сейчас выясняются мотивы нападавшего и обстоятельства, при которых он смог беспрепятственно попасть в помещение суда с оружием после первого нападения.

