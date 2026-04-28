Стубб відреагував на заяву Туска про можливість нападу РФ на НАТО у найближчі місяці

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував заяву польського прем’єра Дональда Туска про можливість нападу Росії на країни НАТО у короткостроковій перспективі.

Заяву фінського лідера наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар стосувався заяви Туска виданню Financial Times наприкінці минулого тижня, в якій він припустив, що російський напад на деякі країни НАТО в Європі може статися вже за кілька місяців, а не років.

"Ми працюємо над різними сценаріями, але я повертаюся до [послання] залишатися спокійним, врівноваженим і зібраним. Я не бачу для Росії стимулу перевіряти на практиці статтю 5 НАТО", – зазначив Стубб.

Фінський президент додав, що Росія продовжить випробовувати НАТО гібридними методами.

"Але якщо подивитися на східний фланг, починаючи з північного сходу, північно-східної Скандинавії, Норвегії, Фінляндії, країн Балтії, Польщі, а потім аж до України, я не думаю, що там будуть випробування", – переконаний він.

Він зазначає, що європейські країни повинні взяти приклад з "фінської ментальності: не зациклюйся надто на тому, що може статися; готуйся до найгіршого, щоб уникнути цього".

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс наполягає на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

ЗМІ раніше повідомляли, що ЄС має намір відпрацювати, як він реагуватиме, якщо одна з його країн зазнає нападу.