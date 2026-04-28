Стубб отреагировал на заявление Туска о возможности нападения РФ на НАТО в ближайшие месяцы

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска о возможности нападения России на страны НАТО в краткосрочной перспективе.

Заявление финского лидера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался заявления Туска изданию Financial Times в конце прошлой недели, в котором он предположил, что российское нападение на некоторые страны НАТО в Европе может произойти уже через несколько месяцев, а не лет.

"Мы работаем над различными сценариями, но я возвращаюсь к [посланию] оставаться спокойным, уравновешенным и собранным. Я не вижу для России стимула проверять на практике статью 5 НАТО", – отметил Стубб.

Финский президент добавил, что Россия продолжит испытывать НАТО гибридными методами.

"Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши, а затем вплоть до Украины, я не думаю, что там будут испытания", – убежден он.

Он отмечает, что европейские страны должны взять пример с "финского менталитета: не зацикливайся слишком на том, что может произойти; готовься к худшему, чтобы избежать этого".

Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на том, чтобы ЕС ужесточил положение о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.