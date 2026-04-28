Укр Рус Eng

Стубб отреагировал на заявление Туска о возможности нападения РФ на НАТО в ближайшие месяцы

Новости — Вторник, 28 апреля 2026, 13:12 — Ирина Кутелева

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал заявление польского премьера Дональда Туска о возможности нападения России на страны НАТО в краткосрочной перспективе.

Заявление финского лидера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался заявления Туска изданию Financial Times в конце прошлой недели, в котором он предположил, что российское нападение на некоторые страны НАТО в Европе может произойти уже через несколько месяцев, а не лет.

"Мы работаем над различными сценариями, но я возвращаюсь к [посланию] оставаться спокойным, уравновешенным и собранным. Я не вижу для России стимула проверять на практике статью 5 НАТО", – отметил Стубб.

Финский президент добавил, что Россия продолжит испытывать НАТО гибридными методами.

"Но если посмотреть на восточный фланг, начиная с северо-востока, северо-восточной Скандинавии, Норвегии, Финляндии, стран Балтии, Польши, а затем вплоть до Украины, я не думаю, что там будут испытания", – убежден он.

Он отмечает, что европейские страны должны взять пример с "финского менталитета: не зацикливайся слишком на том, что может произойти; готовься к худшему, чтобы избежать этого".

Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на том, чтобы ЕС ужесточил положение о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Туск Россия
Реклама: