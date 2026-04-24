Туск запитує, чи спроможний НАТО дати адекватну відповідь у разі нападу Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче певності у тому, що НАТО, центральну роль у якому відіграють США, все ще готовий дати адекватну відповідь у разі нападу Росії на одну з країн-членів блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив виданню Financial Times.

За словами Туска, "найбільше і найважливіше питання" для Європи полягає в тому, чи готові Сполучені Штати бути надійним партнером НАТО у разі російського нападу.

"Для всього східного флангу, моїх сусідів... питання полягає в тому, чи є НАТО все ще організацією, готовою як політично, так і логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти", – сказав він в інтерв’ю, опублікованому в п’ятницю.

Туск зазначив, що потенційний російський напад є "чимось справді серйозним".

"Я говорю про короткострокові перспективи, скоріше про місяці, ніж про роки... Для нас дуже важливо знати, що всі ставитимуться до зобов’язань НАТО так само серйозно, як Польща", – сказав він.

Туск висловив думку, що Євросоюз міг би переглянути свою статтю про взаємну оборону – статтю 42.7 Договору про ЄС. Він закликав Європейський Союз стати "справжнім альянсом" у справі захисту континенту.

"Щоб мати не лише на папері, а й реальний союз, потрібні справжні інструменти та реальна сила, коли йдеться про засоби оборони та мобільність збройних сил між країнами тощо. Це дуже практична проблема на сьогодні", – сказав він.

"Ось чому моєю теперішньою одержимістю та місією є реінтеграція Європи. Це означає спільну оборону... спільні зусилля для захисту наших східних кордонів", – додав Туск.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс наполягає на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

ЗМІ раніше повідомляли, що ЄС має намір відпрацювати, як він реагуватиме, якщо одна з його країн зазнає нападу.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.