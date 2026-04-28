Уряд Італії розглядає продовження податкових пільг на пальне

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що країна може продовжити дію знижених ставок акцизного збору на пальне після 1 травня в рамках заходів, спрямованих на допомогу сім’ям та підприємствам у боротьбі зі стрімким зростанням цін на енергоносії.

Про це вона сказала журналістам у вівторок, 28 квітня, після засідання уряду, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Мелоні заявила, що уряд виділив майже 1 млрд євро на продовження та посилення деяких податкових пільг, покликаних заохотити роботодавців наймати персонал.

"Ми розглядаємо можливість подальшого продовження, яке, можливо, буде коротшим за попередні", – сказала вона.

Мелоні зазначила, що нове зниження, яке зараз обговорюється, може мати більший вплив на дизельне паливо, ніж на бензин.

Італія, яка значною мірою залежить від імпортної енергії, є особливо вразливою до перебоїв у постачанні, спричинених конфліктом США та Ізраїлю з Іраном.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейську комісію надати країнам-членам ЄС такі ж бюджетні пільги для пом'якшення наслідків стрімкого зростання цін на енергоносії, які наразі передбачені для видатків на оборону.

