Італія просить ЄС послабити бюджетні правила через енергетичну кризу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у понеділок, 27 квітня, закликав Європейську комісію надати країнам-членам ЄС такі ж бюджетні пільги для пом'якшення наслідків стрімкого зростання цін на енергоносії, які наразі передбачені для видатків на оборону.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в італійському місті Пістоя, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Згідно з так званою "національною застережною клаузулою" (NEC), Європейський Союз дозволяє країнам перевищувати ліміти дефіциту ЄС або для збільшення видатків на оборону, або для подолання винятково несприятливих економічних обставин.

"Так само як ЄС вчинив із витратами на оборону, те саме можна зробити з витратами на енергетику", – вважає він.

Також італійський міністр заявив, що те, що Італія витратила близько 1 млрд євро на зниження акцизних зборів на пальне до 1 травня – це "короткострокові заходи, а не довгострокові, які постійно збільшують борг Італії".

Як писали, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентує на пленарному засіданні Європейського парламенту у середу, 29 квітня, стратегію ЄС, розроблену у відповідь на кризу на Близькому Сході, зокрема щодо цін на енергоносії та добрива.

Також нещодавно вона заявила, що ЄС готовий співпрацювати з країнами Перської затоки над новими проєктами з постачання енергоносіїв на світові ринки.