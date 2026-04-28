Правительство Италии рассматривает возможность продления налоговых льгот на топливо

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что страна может продлить действие пониженных ставок акциза на топливо после 1 мая в рамках мер, направленных на помощь семьям и предприятиям в борьбе с стремительным ростом цен на энергоносители.

Об этом она сообщила журналистам во вторник, 28 апреля, после заседания правительства, цитирует Reuters.

Мелони заявила, что правительство выделило почти 1 млрд евро на продление и усиление некоторых налоговых льгот, призванных стимулировать работодателей нанимать персонал.

"Мы рассматриваем возможность дальнейшего продления, которое, возможно, будет короче предыдущих", – сказала она.

Мелони отметила, что новое снижение, которое сейчас обсуждается, может оказать большее влияние на дизельное топливо, чем на бензин.

Италия, которая в значительной степени зависит от импортной энергии, особенно уязвима к перебоям в поставках, вызванным конфликтом США и Израиля с Ираном.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейскую комиссию предоставить странам-членам ЕС такие же бюджетные льготы для смягчения последствий стремительного роста цен на энергоносители, которые в настоящее время предусмотрены для расходов на оборону.

