Італія випередить Грецію як країна з найбільшим боргом у єврозоні

До кінця цього року Греція перестане бути країною з найбільшим боргом у єврозоні, а її державний борг знизиться до рівня, нижчого за італійський.

Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, а також з інформації з нового бюджетного плану Італії, пише "Європейська правда".

Як повідомили двоє високопосадовців, очікується, що цього року державний борг Греції скоротиться до приблизно 137% від валового внутрішнього продукту з 145% у 2025 році.

Натомість, згідно з багаторічним бюджетним планом Міністерства фінансів Італії, опублікованим у четвер, державний борг Італії зросте з 137,1% ВВП у 2025 році до 138,6% у 2026 році.

"Греція перестане бути країною з найбільшим боргом у єврозоні починаючи з цього року", – повідомив агентству один із двох грецьких посадовців.

Нова оцінка коефіцієнта заборгованості Греції буде включена до нового багаторічного фінансового плану країни, який буде подано до Європейської комісії наприкінці цього місяця.

Борг Італії залишиться практично стабільним на рівні 138,5% у 2027 році, а потім знизиться до 137,9% у 2028 році та до 136,3% наступного року, як показав її бюджетний план.

З 2020 року державний борг Греції, найвищий у єврозоні за останні два десятиліття, скоротився більш ніж на 45 процентних пунктів до 145% валового внутрішнього продукту минулого року. Італія скоротила свій борг приблизно на 17 процентних пунктів за той самий період.

