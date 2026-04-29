ЗМІ: розвідка США вивчає потенційну реакцію Ірану на оголошення перемоги Трампом

Розвідувальні служби США вивчають потенційні реакції з боку Ірану на те, що американський президент Дональд Трамп оголосить про свою односторонню перемогу у війні, прагнучи завершити конфлікт.

Як пише "Європейська правда", про це анонімні американські посадовці розповіли Reuters.

Мета розвідників полягає в тому, щоб зрозуміти наслідки потенційного відходу Трампа від конфлікту, який може призвести до глибоких поразок республіканців на проміжних виборах до Конгресу восени цього року, повідомляють джерела.

Хоча жодного рішення ще не прийнято, а президент США може легко активізувати військові операції, швидка деескалація на Близькому Сході може послабити політичний тиск на адміністрацію, навіть якщо наслідком цього стане спроможність Ірану відновити свої ядерні та ракетні програми.

Незрозуміло, коли розвідувальна спільнота завершить свої оцінки, але раніше воно проаналізувало ймовірну реакцію лідерів Ірану на оголошення США перемоги.

За словами одного з джерел, у перші дні після бомбардувальної кампанії в лютому розвідувальні служби оцінили, що якби Трамп оголосив про перемогу, а США скоротили свої війська в регіоні, Іран, ймовірно, вважав би це власним успіхом.

Якби американський президент натомість заявив, що США перемогли, але зберегли значну військову присутність на Близькому Сході, Тегеран розцінив би це як переговорну тактику.

За словами джерел, формально на столі адміністрації залишаються різні військові варіанти, серед яких поновлення авіаударів по військовому та політичному керівництву Ірану.

Водночас найамбітніший з варіантів ескалації, такий як наземне вторгнення на материкову частину Ірану, видається менш ймовірним, ніж кілька тижнів тому. Це пояснюється тим, що під час перемир’я Тегеран зміг частково відновити своїй військові спроможності, а отже тактичні втрати від таких операцій для США будуть суттєвішими.

Як повідомило видання Axios, президент США Дональд Трамп вагається, яку стратегію використати щодо Ірану – вдатися до нової серії військових ударів чи змусити Тегеран повернутися до переговорів шляхом посилення економічних санкцій.

Напередодні опитування громадської думки Reuters/Ipsos продемонструвало, що рейтинг схвалення президента американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за весь його нинішній термін – до 34%.