Axios: Трамп розглядає два варіанти дій щодо Ірану, щоб не допустити заморозки війни

Президент США Дональд Трамп вагається, яку стратегію використати щодо Ірану – вдатися до нової серії військових ударів чи змусити Тегеран повернутися до переговорів шляхом посилення економічних санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios з посиланням на радників американського президента.

В адміністрації Трампа панує занепокоєння, що США будуть втягнуті у заморожений конфлікт, враховуючи відсутність як активних бойових дій, так і регулярного дипломатичного процесу.

За такого сценарію США довелося б тримати свої війська в регіоні ще багато місяців. Ормузька протока залишалася б закритою, блокада США залишалася б в силі, і обидві країни мали б чекати, поки інша сторона не здасться чи не відкриє вогонь першою.

Деякі радники Трампа хочуть, щоб він поки що зберіг блокаду США Ормузької протоки та запровадив більше економічних санкцій для тиску на іранський режим перед тим, як повернутися до бомбардувань.

"Все, що [лідери Ірану] розуміють – це бомби", – сказав Трамп одному раднику, який передав цей коментар Axios.

"Я б описав його як розчарованого, але реалістичного. Він не хоче застосовувати силу. Але він не відступає", – сказав один з посадовців адміністрації.

Держсекретар США Марко Рубіо днями наголосив, що Вашингтон може залучити ще більше санкційного тиску на Іран.

"Я сподіваюся, що решта світу приєднається до нас у нищівних санкціях та інших заходах, які ми робимо, щоб змусити цей режим піти на поступки, на які він не хоче йти", – сказав Рубіо.

Президент США також консультується з "яструбами" поза адміністрацією, включаючи колумніста Washington Post Марка Тіссена, генерала армії у відставці Джека Кіна та сенатора Ліндсі Грема. Усі вони радять Трампу вжити певних військових дій, щоб спробувати вийти з глухого кута у війні.

Глава Білого дому також обговорив іранську пропозицію зі своєю командою з національної безпеки у понеділок. У ній Іран пропонує домовитися про додаткову угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на скасування США блокади суден, що входять та заходять в іранські порти.

За даними джерел, поінформованих про зустріч, жодних рішень щодо іранського плану не було ухвалено. Одне джерело повідомило, що Трамп, ймовірно, не схильний прийняти пропозицію Ірану, оскільки це відкладе переговори щодо ядерної програми Тегерану. Ліквідація цієї програми була головною причиною американської військової операції.

Сам Трамп у вівторок заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку, оскільки країна перебуває "у стані колапсу".

Державний секретар Марко Рубіо напередодні наголосив, що США не можуть терпіти, щоб Іран і надалі вирішував, які судна можуть пропливати Ормузькою протокою, або стягував з них будь-які збори.