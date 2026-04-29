СМИ: разведка США изучает потенциальную реакцию Ирана на объявление победы Трампом

Разведывательные службы США изучают потенциальные реакции со стороны Ирана на то, что американский президент Дональд Трамп объявит о своей односторонней победе в войне, стремясь завершить конфликт.

Как пишет "Европейская правда", об этом анонимные американские чиновники рассказали Reuters.

Цель разведчиков заключается в том, чтобы понять последствия потенциального ухода Трампа от конфликта, который может привести к глубоким поражениям республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс осенью этого года, сообщают источники.

Хотя никакого решения еще не принято, а президент США может легко активизировать военные операции, быстрая деэскалация на Ближнем Востоке может ослабить политическое давление на администрацию, даже если следствием этого станет способность Ирана восстановить свои ядерные и ракетные программы.

Непонятно, когда разведывательное сообщество завершит свои оценки, но ранее оно проанализировало вероятную реакцию лидеров Ирана на объявление США победы.

По словам одного из источников, в первые дни после бомбардировочной кампании в феврале разведывательные службы оценили, что если бы Трамп объявил о победе, а США сократили свои войска в регионе, Иран, вероятно, посчитал бы это собственным успехом.

Если бы американский президент вместо этого заявил, что США победили, но сохранили значительное военное присутствие на Ближнем Востоке, Тегеран расценил бы это как переговорную тактику.

По словам источников, формально на столе администрации остаются различные военные варианты, среди которых возобновление авиаударов по военному и политическому руководству Ирана.

В то же время самый амбициозный из вариантов эскалации, такой как наземное вторжение на материковую часть Ирана, представляется менее вероятным, чем несколько недель назад. Это объясняется тем, что во время перемирия Тегеран смог частично восстановить свои военные возможности, а значит тактические потери от таких операций для США будут более существенными.

Как сообщило издание Axios, президент США Дональд Трамп колеблется, какую стратегию использовать в отношении Ирана – прибегнуть к новой серии военных ударов или заставить Тегеран вернуться к переговорам путем усиления экономических санкций.

Накануне опрос общественного мнения Reuters/Ipsos продемонстрировал, что рейтинг одобрения президента американского президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок – до 34%.