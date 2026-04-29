У Німеччині не виключають екстрених запозичень через "безвідповідальну" війну Трампа

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль допустив, що країні доведеться "позичати як ніколи раніше", щоб впоратися з економічними напруженнями, спричиненими "безвідповідальною війною" президента США Дональда Трампа проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець заявив на пресконференції у Берліні, передає Politico.

Міністр фінансів не виключив можливості того, що уряд може оголосити надзвичайний стан в економіці, який дозволить залучити додаткові запозичення, обійшовши конституційні обмеження. Водночас, за словами Клінгбайля, таких планів поки немає.

"Нам потрібно буде продовжувати уважно стежити за тим, як ця війна впливає на наш економічний розвиток та загальний стан нашої країни…Це не наша війна, але ми дуже сильно відчуваємо її наслідки", – сказав він.

Коментарі міністра, ймовірно, роздратують його партнерів по коаліції з Християнсько-демократичного союзу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, які відхилили заклики лівих до додаткових запозичень.

Консерватори перебувають під тиском з боку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка зараз лідирує в багатьох національних опитуваннях, і яка часто критикує канцлера за те, що він взяв сотні мільярдів євро боргів у спробі стимулювати зростання.

Як повідомлялося, Німеччина вдвічі знизила прогноз економічного зростання через війну на Близькому Сході.

Також писали, що німецькі соціал-демократи, одна з коаліційних партій, наполягають на своїй ідеї запровадження податку на надмірні прибутки нафтових компаній у Німеччині, які вони отримали через вплив на глобальні ринки війни на Близькому Сході – що розходиться з настроями іншого коаліційного партнера ХДС/ХСС.