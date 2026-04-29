В Германии не исключают экстренных заимствований из-за "безответственной" войны Трампа

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль допустил, что стране придется "занимать как никогда раньше", чтобы справиться с экономическими напряжениями, вызванными "безответственной войной" президента США Дональда Трампа против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник заявил на пресс-конференции в Берлине, передает Politico.

Министр финансов не исключил возможности того, что правительство может объявить чрезвычайное положение в экономике, которое позволит привлечь дополнительные заимствования, обойдя конституционные ограничения. В то же время, по словам Клингбайля, таких планов пока нет.

"Нам нужно будет продолжать внимательно следить за тем, как эта война влияет на наше экономическое развитие и общее состояние нашей страны… Это не наша война, но мы очень сильно ощущаем ее последствия", – сказал он.

Комментарии министра, вероятно, раздражат его партнеров по коалиции из Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, которые отвергли призывы левых к дополнительным заимствованиям.

Консерваторы находятся под давлением со стороны ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая сейчас лидирует во многих национальных опросах и часто критикует канцлера за то, что он взял сотни миллиардов евро долгов в попытке стимулировать рост.

Как сообщалось, Германия вдвое снизила прогноз экономического роста из-за войны на Ближнем Востоке.

Также писали, что немецкие социал-демократы, одна из коалиционных партий, настаивают на своей идее введения налога на сверхприбыли нефтяных компаний в Германии, которые они получили благодаря влиянию войны на Ближнем Востоке на глобальные рынки – что расходится с настроениями другого коалиционного партнера ХДС/ХСС.