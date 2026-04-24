Одна з керівних партій Німеччини наполягає на податку на надприбутки енергокомпаній

Німецькі соціал-демократи, одна з коаліційних партій, наполягають на своїй ідеї запровадження податку на надмірні прибутки нафтових компаній у Німеччині, які вони отримали через вплив на глобальні ринки війни на Близькому Сході – що розходиться з настроями іншого коаліційного партнера ХДС/ХСС.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Соціал-демократична партія Німеччини продовжує наполягати на необхідності податку на надприбутки енергокомпаній в країні через стрімке подорожчання енергоресурсів.

"Ми дотримуємося нашої позиції: компанії не мають експлуатувати кризи, щоб збагачуватися за рахунок більшості населення… Нам слід розглядати заходи на національному рівні", – каже лідер фракції СДПН, відповідальний за питання фінансів, Вібке Есдар.

Кошти з оподаткування надприбутків енергокомпаній міністр фінансів Ларс Клінгбайль хоче використати на фінансування знижок на пальне на 17 євроцентів.

Лідер СДПН спершу досягнув компромісу з канцлером Фрідріхом Мерцом, лідером ХДС, у тому, що податок буде запроваджуватися, лише якщо це погодять як захід на рівні ЄС – проте наразі малоймовірно, що у Євросоюзі знайдеться консенсус для такого рішення, попри підтримку групи країн.

Есдеки у зв’язку з цим починають наполягати, що Німеччина має діяти самостійно.

Водночас Мерц та міністерка економіки Катеріна Райхе виступають проти. Райхе, серед іншого, ставить під сумнів відповідність конституції такого кроку.

У керівній коаліції Німеччини вже кілька тижнів виникли суперечки щодо того, як полегшити тягар високих цін на пальне для споживачів.