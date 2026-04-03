Келлог розкритикував НАТО й запропонував створити альянс за участю України

Колишній спецпосланник президента США Кіт Келлог припускає, що може виникнути потреба у створенні військових альянсів, альтернативних НАТО.

Про це він сказав у ефірі Fox News, пише "Європейська правда".

Келлог різко розкритикував членів НАТО за їхню нездатність вирішити конфлікт в Ірані. Він висловив думку, що Сполученим Штатам, можливо, вигідніше мати інших партнерів у сфері оборони.

"НАТО виявився боягузом. Можливо, нам потрібно створити новий НАТО, нову оборонну структуру", – сказав він.

Келлог запропонував альтернативні альянсу структури.

"Перекроїти наявні оборонні альянси, можливо, створити новий з Японією та Австралією, а також деякими європейськими країнами, які готові вступити в бій, як-от нова, знову залучена Німеччина чи Польща. Навіть Україна, яка також довела, що є хорошим союзником", – наголосив він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з НАТО.

