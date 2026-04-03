Келлог подверг критике НАТО и предложил создать новый альянс с участием Украины

Бывший специальный посланник президента США Кит Келлог предполагает, что может возникнуть необходимость в создании военных альянсов, альтернативных НАТО.

Об этом он заявил в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".

Келлог резко раскритиковал членов НАТО за их неспособность решить конфликт в Иране. Он высказал мнение, что Соединенным Штатам, возможно, выгоднее иметь других партнеров в сфере обороны.

"НАТО оказался трусом. Возможно, нам нужно создать новое НАТО, новую оборонную структуру", – сказал он.

Вслед за этим Келлог предложил альтернативные структуры альянса.

"Перекроить существующие оборонные альянсы, возможно, создать новый с Японией и Австралией, а также некоторыми европейскими странами, которые готовы вступить в бой, такими как новая, вновь вовлеченная Германия или Польша. Даже Украина, которая также доказала, что является хорошим союзником", – подчеркнул он.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с позицией союзников относительно войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.

