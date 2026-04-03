Глава МЗС Естонії розповів, що може допомогти розблокувати Ормузьку протоку

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна вважає, що для відкриття Ормузької протоки можна запровадити додаткові санкції проти Ірану.

Заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсакхна, Естонія підтримує всі заходи, спрямовані на зміцнення морської безпеки.

"Одним із ефективних заходів могло б бути посилення санкційного тиску на Іран та рішуче припинення діяльності іранського "тіньового флоту", – заявив міністр.

За його словами, відновлення судноплавства в протоці є важливим і в контексті повномасштабної загарбницької війни Росії проти України.

"Нинішнє зростання цін на нафту та перебої з постачанням енергоносіїв на Близькому Сході грають на руку Росії. Це дозволяє їй отримувати додаткові доходи, які можуть бути використані для продовження агресії проти України. Цьому потрібно покласти край, а тиск на Росію – посилити", – підкреслив глава МЗС Естонії.

Він також додав, що обговорення та співпраця між міжнародними партнерами з питання розблокування Ормузької протоки тривають.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереалістичною ідею розблокування Ормузької протоки силовим шляхом та наголошує, що прохід через неї буде надто небезпечним за усіх варіантів, коли це не буде результатом домовленості з Іраном.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО. Детальніше про це – у новому відеоблозі "ЄвроПравди".