Глава МИД Эстонии рассказал, что может помочь разблокировать Ормузский пролив

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна считает, что для открытия Ормузского пролива можно ввести дополнительные санкции против Ирана.

Заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отметилТсакхна, Эстония поддерживает все меры, направленные на укрепление морской безопасности.

"Одной из эффективных мер могло бы стать усиление санкционного давления на Иран и решительное прекращение деятельности иранского "теневого флота", – заявил министр.

По его словам, возобновление судоходства в проливе важно и в контексте полномасштабной захватнической войны России против Украины.

"Нынешний рост цен на нефть и перебои с поставками энергоносителей на Ближнем Востоке играют на руку России. Это позволяет ей получать дополнительные доходы, которые могут быть использованы для продолжения агрессии против Украины. Этому нужно положить конец, а давление на Россию – усилить", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он также добавил, что обсуждение и сотрудничество между международными партнерами по вопросу разблокирования Ормузского пролива продолжаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и подчеркивает, что проход через него будет слишком опасным при любых вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.