"На черзі мости, а потім електростанції": Трамп погрожує новими атаками на Іран

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше Трамп неодноразово повторював, що переважна більшість військових об’єктів, які були головними цілями американо-ізраїльської операції, вже була пошкоджена або знищена.

"Наші збройні сили – найпотужніші та найсильніші (без перебільшення!) у всьому світі – ще навіть не почали знищувати те, що залишилося в Ірані. На черзі – мости, а потім електростанції! Нове керівництво режиму знає, що потрібно зробити, і це треба зробити швидко", – зазначив він.

Нагадаємо, видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.