"На очереди мосты, а затем электростанции": Трамп угрожает новыми атаками на Иран

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп неоднократно повторял, что подавляющее большинство военных объектов, которые были главными целями американо-израильской операции, уже было повреждено или уничтожено.

"Наши вооруженные силы – самые мощные и сильные (без преувеличения!) во всем мире – еще даже не начали уничтожать то, что осталось в Иране. На очереди – мосты, а затем электростанции! Новое руководство режима знает, что нужно сделать, и это нужно сделать быстро", – отметил он.

Напомним, издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.