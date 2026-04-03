Зеленський хоче бачити в Україні американські системи ПРО THAAD

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити в України системи протиракетної оборони THAAD американського виробництва.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами 3 квітня, його слова наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, системи THAAD, які наразі використовують країни Близького Сходу, дозволили б нівелювати загрозу російських авіаційних бомб.

"Україна вже має досвід роботи з представниками Близького Сходу та Затоки в консультаціях, експертизах. При цьому ми хочемо розраховувати на ті антибалістичні системи, які є у цих країн, але яких немає у нас. Мова, зокрема, про системи THAAD та інші. Таких систем немає і в Європі. Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми би точно зняли цю загрозу", – сказав він.

Зеленський зауважив, що українська сторона хотіла б мати відповідь на це питання також. Він додав, що Київ запропонує своє бачення з цього приводу.

Також Зеленський наголосив на необхідності готуватися до можливого припинення постачань американської зброї.

Він також запросив американську переговорну делегацію до Києва.