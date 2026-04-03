Зеленский хочет видеть в Украине американские системы ПРО THAAD

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть в Украине системы противоракетной обороны THAAD американского производства.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 3 апреля; его слова приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, системы THAAD, которые в настоящее время используют страны Ближнего Востока, позволили бы нивелировать угрозу российских авиационных бомб.

"Украина уже имеет опыт работы с представителями Ближнего Востока и Персидского залива в рамках консультаций и экспертиз. При этом мы хотим рассчитывать на те антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но которых нет у нас. Речь, в частности, о системах THAAD и других. Таких систем нет и в Европе. Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине. "Как минимум на 200 километров мы бы точно устранили эту угрозу", – сказал он.

Зеленский отметил, что украинская сторона хотела бы получить ответ на этот вопрос также. Он добавил, что Киев предложит свое видение по этому поводу.

Также Зеленский подчеркнул необходимость готовиться к возможному прекращению поставок американского оружия.

Он также пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.