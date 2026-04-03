Французький корабель першим у Західній Європі перетнув Ормузьку протоку з початку війни в Ірані

Контейнеровоз CMA CGM Kribi французької компанії CMA CGM став першим судном, пов’язаним із Західною Європою, яке перетнуло Ормузьку протоку після початку війни в Ірані наприкінці лютого.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Згідно з даними систем відстеження суден, у четвер після обіду судно вирушило на схід із району поблизу Дубая та пройшло вздовж іранського узбережжя затвердженим морським коридором між островами Кешм і Ларак.

Повідомляється, що судно перебувало без руху в затоці з початку березня разом з багатьма іншими неіранськими кораблями.

Також зазначається, що CMA CGM узгодила транзит із морською владою Ірану. Судно ходить під мальтійським прапором і є учасником маршруту, що з’єднує Індію, Перську затоку та Африку.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереалістичною ідею розблокування Ормузької протоки силовим шляхом та наголошує, що прохід через неї буде надто небезпечним за усіх варіантів, коли це не буде результатом домовленості з Іраном.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.