Французский корабль первым в Западной Европе пересек Ормузский пролив с начала войны в Иране

Контейнеровоз CMA CGM Kribi французской компании CMA CGM стал первым судном, связанным с Западной Европой, пересекшим Ормузский пролив после начала войны в Иране в конце февраля.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Согласно данным систем отслеживания судов, в четверг после обеда судно отправилось на восток из района вблизи Дубая и прошло вдоль иранского побережья утвержденным морским коридором между островами Кешм и Ларак.

Сообщается, что судно находилось без движения в заливе с начала марта вместе со многими другими неиранскими кораблями.

Также отмечается, что CMA CGM согласовала транзит с морскими властями Ирана. Судно ходит под мальтийским флагом и является участником маршрута, соединяющего Индию, Персидский залив и Африку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и отмечает, что проход через него будет слишком опасным при всех вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже длительное время критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО. Подробнее об этом – в новом видеоблоге "ЕвроПравды".