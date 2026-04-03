ЗМІ: Венс візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана

Новини — П'ятниця, 3 квітня 2026, 17:47 — Ольга Ковальчук

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Будапешта у вівторок, 7 квітня, виступить на передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання 24.hu з посиланням на запрошення від пресслужби Орбана.

Раніше Білий дім анонсував візит Венса до Будапешта. Він відбудеться лише за кілька днів до парламентських виборів в Угорщині.

Очікується, що у Будапешті віцепрезидент США проведе спільну пресконференцію з угорським прем’єром. 

Після цього, за інформацією від ЗМІ, Орбан проведе великий передвиборчий  мітинг у комплексі MTK Sportpark. Зазначається, що до нього долучиться Венс з нагоди "Дня угорсько-американської дружби".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.

Тим часом останні опитування свідчать, що розрив між опозиційною партією "Тиса" та партією Орбана "Фідес" напередодні парламентських виборів продовжує зростати.

