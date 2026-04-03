СМИ: Вэнс примет участие в предвыборном митинге Орбана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт во вторник, 7 апреля, выступит на предвыборном митинге премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание 24.hu со ссылкой на приглашение от пресс-службы Орбана.

Ранее Белый дом анонсировал визит Вэнса в Будапешт. Он состоится всего за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии.

Ожидается, что в Будапеште вице-президент США проведет совместную пресс-конференцию с венгерским премьером.

После этого, по информации от СМИ, Орбан проведет большой предвыборный митинг в комплексе MTK Sportpark. Отмечается, что к нему присоединится Вэнс по случаю "Дня венгерско-американской дружбы".

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.

Между тем последние опросы свидетельствуют, что разрыв между оппозиционной партией "Тиса" и партией Орбана "Фидес" накануне парламентских выборов продолжает расти.