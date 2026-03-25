Трамп агітує угорців голосувати за Орбана на майбутніх виборах

Президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах, що відбудуться 12 квітня.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп, Орбан – "воістину сильний і впливовий лідер, який має за плечима перевірений досвід досягнення феноменальних результатів".

"Він невпинно бореться за свою велику країну та народ і любить їх так само, як я люблю Сполучені Штати Америки. Віктор докладає всіх зусиль для захисту Угорщини, розвитку економіки, створення робочих місць, сприяння торгівлі, припинення нелегальної імміграції та забезпечення закону і порядку", – додав президент США.

За його словами, відносини між Угорщиною і США "досягли нових висот". Він також додав, що "з нетерпінням" чекає на продовження "тісної співпраці" з Орбаном.

"Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання у 2022 році, і для мене велика честь зробити це знову. День виборів – 12 квітня 2026 року. Угорщина: виходьте і голосуйте за Віктора Орбана. Він – справжній друг, боєць і переможець, і він має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини", – наголосив Трамп.

Також повідомляли, що міністр закордонних справ Чехії, представник популістської партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка на з’їзді групи "Патріоти за Європу" у Будапешті розхвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана як "діяча, які народжуються раз на 500 років".

Крім того, у Будапешті чекають з візитом віцепрезидента США Джей Ді Венса.