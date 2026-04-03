Посол ЄС обурилась новими ударами РФ по українських містах

Посол ЄС Катаріна Матернова засудила нові російські удари по українських містах 3 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Посол зауважила, що нова хвиля ударів відбулася тоді, коли частина християн відзначають Страсну п’ятницю.

On Good Friday, another Russian attack – drones & cruise missiles.



In 🇺🇦 Kyiv region, an apartment building, civilian infrastructure & veterinary clinic were hit. Emergency power outages imposed.



Russia is shifting tactics to morning/day strikes. 24/7 terror must stop! 💔 pic.twitter.com/2dcldq3QbZ – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 3, 2026

"На Київщині постраждали житлові будівлі, цивільна інфраструктура, ветеринарна клініка. Запроваджено екстрені відключення електроенергії… Росія переходить до тактики ранково-денних ударів. Терор 24/7 має припинитися", – наголосила Катаріна Матернова.

Як відомо, протягом 3 квітня від російських ударів постраждали не лише Київщина, а й Житомирщина, Харків, Павлоград, прифронтові міста, як Краматорськ і Херсон, є загиблі й поранені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив переговорну делегацію США до Києва.

Також він заявив, що Україна найближчими днями доопрацює документ про гарантії безпеки від США.