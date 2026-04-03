Посол ЄС обурилась новими ударами РФ по українських містах

Новини — П'ятниця, 3 квітня 2026, 18:43 — Марія Ємець

Посол ЄС Катаріна Матернова засудила нові російські удари по українських містах 3 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Посол зауважила, що нова хвиля ударів відбулася тоді, коли частина християн відзначають Страсну п’ятницю. 

"На Київщині постраждали житлові будівлі, цивільна інфраструктура, ветеринарна клініка. Запроваджено екстрені відключення електроенергії… Росія переходить до тактики ранково-денних ударів. Терор 24/7 має припинитися", – наголосила Катаріна Матернова. 

Як відомо, протягом 3 квітня від російських ударів постраждали не лише Київщина, а й Житомирщина, Харків, Павлоград, прифронтові міста, як Краматорськ і Херсон, є загиблі й поранені. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив переговорну делегацію США до Києва.

Також він заявив, що Україна найближчими днями доопрацює документ про гарантії безпеки від США.

