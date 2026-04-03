Посол ЕС возмутилась новыми ударами РФ по украинским городам

Новости — Пятница, 3 апреля 2026, 18:43 — Мария Емец

Посол ЕС Катарина Матернова осудила новые российские удары по украинским городам 3 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Посол отметила, что новая волна ударов состоялась тогда, когда часть христиан отмечают Страстную пятницу.

"На Киевщине пострадали жилые здания, гражданская инфраструктура, ветеринарная клиника. Введены экстренные отключения электроэнергии... Россия переходит к тактике утренне-дневных ударов. Террор 24/7 должен прекратиться", – подчеркнула Катарина Матернова.

Как известно, в течение 3 апреля от российских ударов пострадали не только Киевщина, но и Житомирщина, Харьков, Павлоград, прифронтовые города, как Краматорск и Херсон, есть погибшие и раненые.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пригласил переговорную делегацию США в Киев.

Также он заявил, что Украина в ближайшие дни доработает документ о гарантиях безопасности от США.

Война с РФ
