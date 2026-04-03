Посол ЕС возмутилась новыми ударами РФ по украинским городам

Посол ЕС Катарина Матернова осудила новые российские удары по украинским городам 3 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Посол отметила, что новая волна ударов состоялась тогда, когда часть христиан отмечают Страстную пятницу.

On Good Friday, another Russian attack – drones & cruise missiles.



In 🇺🇦 Kyiv region, an apartment building, civilian infrastructure & veterinary clinic were hit. Emergency power outages imposed.



Russia is shifting tactics to morning/day strikes. 24/7 terror must stop! 💔 pic.twitter.com/2dcldq3QbZ – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 3, 2026

"На Киевщине пострадали жилые здания, гражданская инфраструктура, ветеринарная клиника. Введены экстренные отключения электроэнергии... Россия переходит к тактике утренне-дневных ударов. Террор 24/7 должен прекратиться", – подчеркнула Катарина Матернова.

Как известно, в течение 3 апреля от российских ударов пострадали не только Киевщина, но и Житомирщина, Харьков, Павлоград, прифронтовые города, как Краматорск и Херсон, есть погибшие и раненые.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пригласил переговорную делегацию США в Киев.

Также он заявил, что Украина в ближайшие дни доработает документ о гарантиях безопасности от США.