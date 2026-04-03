Україна найближчими днями доопрацює документ про гарантії безпеки від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями Україна впише в розроблений документ про гарантії безпеки від США відповіді на ті питання, які є щодо цих гарантій.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Коментуючи нещодавню розмову з американськими представниками, Зеленський заявив, що не знає, чи Україна "отримає те, про що домовилася".

"Але домовленість така: найближчими днями Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії", – сказав він.

Варто зауважити, що наприкінці січня український лідер заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів готовий до підписання.

Нагадаємо, Зеленський мав переговори з американською командою 1 квітня щодо припинення вогню у російсько-українській війні на великодні свята.

За словами Зеленського, йшлося про пропозицію України щодо припинення вогню, а також про гарантії безпеки та залучення європейських партнерів.