ЗМІ: США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету Dark Eagle у війні проти Ірану

Центральне командування США звернулося з проханням про розгортання на Близькому Сході гіперзвукової ракети Dark Eagle для можливого застосування проти Ірану.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Це прохання з’явилось на тлі необхідності розгорнути на Близькому Сході системи з більшою дальністю дії для ураження пускових установок балістичних ракет, розташованих у глибині іранської території.

У разі схвалення це стане першим випадком розгортання США своєї гіперзвукової ракети, розробка якої значно відстає від графіка і яка досі не оголошена повністю боєздатною.

У запиті на виділення сил цей крок обґрунтовується тим, що Іран перемістив свої пускові установки за межі досяжності ракети Precision Strike Missile – зброї, здатної вражати цілі на відстані понад 480 км, повідомило джерело, безпосередньо ознайомлене зі змістом запиту.

Перемир'я між США та Іраном діє з 9 квітня, але запит свідчить про те, що США готуються до нових ударів, якщо президент Дональд Трамп ухвалить таке рішення, зазначає агентство.

Dark Eagle, також відома як гіперзвукова зброя великої дальності (LRHW), має заявлену дальність понад 2770 км, хоча її точні характеристики засекречені. Вона призначена для наближення до цілі зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку більш ніж у п’ять разів, і здатна маневрувати, щоб уникнути перехоплення.

Ця зброя була розроблена для боротьби з передовими системами ППО Китаю або Росії. Кожна ракета Lockheed Martin Corp. коштує близько 15 мільйонів доларів, і їх налічується не більше восьми, повідомило джерело.

Управління з питань державної звітності заявило, що кожна батарея обійдеться приблизно в 2,7 мільярда доларів.

Раніше ЗМІ повідомили, що війна проти Ірану змусила армію США використати сотні дорогих далекобійних ракет Tomahawk та тисячу крилатих ракет "повітря-земля" JASSM.

Тим часом Пентагон публічно оголосив, що Сполучені Штати вже витратили 25 мільярдів доларів на військові операції проти Ірану, більшість з цієї суми пішло на боєприпаси.