У Пентагоні озвучили витрати США на війну в Ірані

Сполучені Штати вже витратили 25 мільярдів доларів на військові операції проти Ірану, більшість з цієї суми пішло на боєприпаси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників.

Герст разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном свідчили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.

"На сьогодні ми витрачаємо приблизно 25 мільярдів доларів на операцію "Епічна лють". Більша частина цієї суми припадає на боєприпаси. Частина цих коштів, очевидно, йде на еквівалентну заміну (озброєння – ред.), – повідомив законодавцям Герст.

Фінансовий директор Пентагону також оголосив, що підготує додатковий запит на фінансування військових зусиль проти Ірану, який надійде до Конгресу, як тільки міністерство отримає повну оцінку вартості конфлікту.

Як повідомлялося, глава Пентагону в середу вперше з моменту початку війни проти Ірану 28 лютого дасть відповіді на запитання законодавців у Конгресі. На слуханнях обговорюють пропозицію адміністрації щодо військового бюджету на 2027 рік, яка передбачає збільшення видатків на оборону до рекордних 1,5 трильйона доларів.

Напередодні опитування громадської думки Reuters/Ipsos продемонструвало, що рейтинг схвалення президента американського президента Дональда Трампа на тлі війни в Ірані впав до найнижчого рівня за весь його нинішній термін – до 34%.

За даними ЗМІ, розвідувальні служби США вивчають потенційні реакції з боку Ірану на те, що американський президент Дональд Трамп оголосить про свою односторонню перемогу у війні, прагнучи завершити конфлікт.