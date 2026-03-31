ЗМІ: США випустили на Близькому Сході сотні ракет Tomahawk і тисячі крилатих JASSM

Війна проти Ірану змусила армію США використати сотні дорогих далекобійних ракет Tomahawk та тисячу крилатих ракет "повітря-земля" JASSM.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами неназваного співрозмовника, що говорив на умовах анонімності, США запустили сотні ракет Tomahawk вартістю 2 млн доларів і понад тисячу більш непомітних ракет JASSM вартістю 1,5 млн доларів.

Хоча в багатьох ударах застосовувалися дешевші боєприпаси JDAM, крилаті ракети все ще активно використовуються, оскільки в деяких частинах іранського повітряного простору операції на близькій відстані залишаються ризикованими.

До війни в запасах США було близько 4 тисяч ракет Tomahawk, а компанія RTX Corp. виробляє близько 100 таких ракет щороку.

Згідно з урядовими документами, компанія Lockheed може виготовити цього року щонайбільше близько 860 ракет JASSM.

Обидва типи ракет призначені для польотів на великі відстані, прориву систем ППО та ураження невеликих цілей.

Також, за підрахунками, протягом війни було випущено щонайменше 2400 ракет-перехоплювачів, а можливо, й набагато більше. Переважна більшість з них – це ракети Patriot PAC-3 та GEM-T, яких у країнах Перської затоки до війни було менше ніж 2800, згідно з даними про дозволи на іноземні військові продажі США та оцінками трьох експертів і особи, обізнаної з цим питанням.

На тлі дефіциту ракет і засобів ППО, за даними ЗМІ, Сполучені Штати попросили Польщу перекинути одну зі своїх ракетних батарей Patriot та деякі ракети PAC-3 MSE на Близький Схід.

За даними Politico, представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї США до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.