СМИ: США могут впервые применить гиперзвуковую ракету Dark Eagle в войне против Ирана

Центральное командование США обратилось с просьбой о развертывании на Ближнем Востоке гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для возможного применения против Ирана.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Эта просьба появилась на фоне необходимости развернуть на Ближнем Востоке системы с большей дальностью действия для поражения пусковых установок баллистических ракет, расположенных в глубине иранской территории.

В случае одобрения это станет первым случаем развертывания США своей гиперзвуковой ракеты, разработка которой значительно отстает от графика и которая до сих пор не объявлена полностью боеспособной.

В запросе на выделение сил этот шаг обосновывается тем, что Иран переместил свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile – оружия, способного поражать цели на расстоянии более 480 км, сообщил источник, непосредственно ознакомленный с содержанием запроса.

Перемирие между США и Ираном действует с 9 апреля, но запрос свидетельствует о том, что США готовятся к новым ударам, если президент Дональд Трамп примет такое решение, отмечает агентство.

Dark Eagle, также известная как гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW), имеет заявленную дальность более 2770 км, хотя ее точные характеристики засекречены. Она предназначена для приближения к цели со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, и способна маневрировать, чтобы избежать перехвата.

Это оружие было разработано для борьбы с передовыми системами ПВО Китая или России. Каждая ракета Lockheed Martin Corp. стоит около 15 миллионов долларов, и их насчитывается не более восьми, сообщил источник.

Управление по вопросам государственной отчетности заявило, что каждая батарея обойдется примерно в 2,7 миллиарда долларов.

Ранее СМИ сообщили, что война против Ирана вынудила армию США использовать сотни дорогостоящих дальнобойных ракет Tomahawk и тысячу крылатых ракет "воздух-земля" JASSM.

Между тем Пентагон публично объявил, что Соединенные Штаты уже потратили 25 миллиардов долларов на военные операции против Ирана, большая часть этой суммы ушла на боеприпасы.