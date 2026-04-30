Литва дозамовить у США ще одну систему HIMARS

Уряд США та Агентство з оборонних ресурсів при Міністерстві оборони Литви підписали додаток до договору про закупівлю другої батареї високомобільних ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву литовського Міністерства оборони.

Згідно з останнім доповненням до договору про закупівлю HIMARS, для збройних сил Литви закуповуються додаткові пускові установки з бойовими та навчальними боєприпасами, обладнання управління та зв’язку, а також пакети логістичного обслуговування та навчання.

"США зобов’язалися поставити першу батарею ще цього року, однак ми інвестуємо в майбутнє та ще більше зміцнюємо обороноздатність країни, стримування противника та нашу здатність разом із союзниками захищати східний фланг", – зазначив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

У 2022 році було підписано угоду GRA зі США щодо придбання систем HIMARS, згідно з якою для литовських збройних сил закуповувалися пускові установки з бойовими та навчальними боєприпасами, навчальне обладнання та обладнання, необхідне для обслуговування систем, послуги з підготовки персоналу, а також впровадження та інтеграції систем у мережу протиракетної оборони великої дальності НАТО.

Загальна вартість угоди щодо першої та другої батарей HIMARS становить близько 778 млн доларів. Контракт буде виконувати американська компанія Lockheed Martin.

В очікуванні першої батареї HIMARS литовські збройні сили готувались заздалегідь, військову підготовку проводив дислокований у Литві американський підрозділ HIMARS США.

Повідомляли, що Литва очікує на перші батареї HIMARS у 2026 році.

Крім того, Естонія дозамовила в американської компанії Lockheed Martin ще три системи HIMARS.