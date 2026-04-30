Литва дозакажет у США еще одну систему HIMARS

Правительство США и Агентство по оборонным ресурсам при Министерстве обороны Литвы подписали приложение к договору о закупке второй батареи высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS.

Согласно последнему дополнению к договору о закупке HIMARS, для вооруженных сил Литвы закупаются дополнительные пусковые установки с боевыми и учебными боеприпасами, оборудование управления и связи, а также пакеты логистического обслуживания и обучения.

"США обязались поставить первую батарею еще в этом году, однако мы инвестируем в будущее и еще больше укрепляем обороноспособность страны, сдерживание противника и нашу способность вместе с союзниками защищать восточный фланг", – отметил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

В 2022 году было подписано соглашение GRA с США о приобретении систем HIMARS, согласно которому для литовских вооруженных сил закупались пусковые установки с боевыми и учебными боеприпасами, учебное оборудование и оборудование, необходимое для обслуживания систем, услуги по подготовке персонала, а также внедрение и интеграции систем в сеть противоракетной обороны большой дальности НАТО.

Общая стоимость сделки по первой и второй батарей HIMARS составляет около 778 млн долларов. Контракт будет выполнять американская компания Lockheed Martin.

В ожидании первой батареи HIMARS литовские вооруженные силы готовились заранее, военную подготовку проводило дислоцированное в Литве американское подразделение HIMARS США.

Сообщалось, что Литва ожидает первые батареи HIMARS в 2026 году.

Кроме того, Эстония дозаказала у американской компании Lockheed Martin еще три системы HIMARS.