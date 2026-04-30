ЗМІ: Євродепутат з Люксембургу поїде на зустріч з депутатами Держдуми РФ і кличе колег 

Депутат Європарламенту з Люксембургу Фернан Картайзер хоче їхати до Санкт-Петербурга на зустріч з депутатами російської Держдуми і запропонував деяким колегам приєднуватись.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний лист Картайзера опинився у розпорядженні редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка.

Картайзер, який зараз не входить до жодної з політичних груп, написав колегам листа з пропозицією їхати разом з ним на зустріч з депутатами Держдуми РФ у Петербурзі на початку червня.

A 🇱🇺Member of 🇪🇺 Parliament asking colleagues to go to 🇷🇺 in June to meet members of the State Duma pic.twitter.com/dS7nL8RD9b – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 30, 2026

Він зазначив, що у продовження "успішної і конструктивної зустрічі" у Стамбулі планується наступна особиста зустріч між євродепутатами і депутатами Держдуми – на 3 червня, на полях економічного форуму у Петербурзі, та просить зацікавлених у поїздці до 6 травня повідомити про це.

Також він пропонує сприяння з організацією проживання і персональних запрошень на економічний форум.

Кому саме був надісланий лист, невідомо. Ймовірно, це коло учасників осінньої зустрічі групи євродепутатів з депутатами Держдуми, де ключову роль також відігравав Картайзер – і на яку в Європарламенті відреагували критикою.

Приблизно рік тому Фернан Картайзер їздив до Москви говорити "про мир і права людини". На той час він ще входив до групи "Європейські консерватори і реформісти", після поїздки його вигнали з неї.

Тим часом Європарламент закликав ЄС доєднатися до трибуналу проти Путіна і ввести його в дію.