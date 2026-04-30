СМИ: Евродепутат из Люксембурга поедет на встречу с депутатами Госдумы РФ и зовет коллег

Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер хочет ехать в Санкт-Петербург на встречу с депутатами российской Госдумы и предложил некоторым коллегам присоединяться.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее письмо Картайзера оказалось в распоряжении редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка.

Картайзер, который сейчас не входит ни в одну из политических групп, написал коллегам письмо с предложением ехать вместе с ним на встречу с депутатами Госдумы РФ в Петербурге в начале июня.

A 🇱🇺Member of 🇪🇺 Parliament asking colleagues to go to 🇷🇺 in June to meet members of the State Duma pic.twitter.com/dS7nL8RD9b – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 30, 2026

Он отметил, что в продолжение "успешной и конструктивной встречи" в Стамбуле планируется следующая личная встреча между евродепутатами и депутатами Госдумы – на 3 июня, на полях экономического форума в Петербурге, и просит заинтересованных в поездке до 6 мая сообщить об этом.

Также он предлагает содействие с организацией проживания и персональных приглашений на экономический форум.

Кому именно было отправлено письмо, неизвестно. Вероятно, это круг участников осенней встречи группы евродепутатов с депутатами Госдумы, где ключевую роль также играл Картайзер – и на которую в Европарламенте отреагировали критикой.

Примерно год назад Фернан Картайзер ездил в Москву говорить "о мире и правах человека". В то время он еще входил в группу "Европейские консерваторы и реформисты", после поездки его выгнали из нее.

Тем временем Европарламент призвал ЕС присоединиться к трибуналу против Путина и ввести его в действие.