Євродепутат заявив, що поїде в Росію говорити про мир і права людини

Депутат Європейського парламенту від Люксембургу Фернан Картайзер анонсував візит до Москви на запрошення Державної думи Росії, під час якого обговорить "мир в Україні".

Цю інформацію політик підтвердив Politico, повідомляє "Європейська правда".

Картейзер заявив, що під час візиту до Москви на початку наступного тижня планує зустрітись із російськими депутатами, заступником міністра закордонних справ Росії та директором департаменту двосторонніх відносин МЗС Росії.

"На всіх цих зустрічах я буду говорити про мир в Україні. Я також порушу питання прав людини в Росії і, в загальних рисах, обговорю поточний тривожний стан міжнародних відносин", – додав він.

Політик зазначив, що оплачує поїздку з власних коштів, "оскільки Європейський парламент блокує дипломатичні зусилля депутатів Європарламенту щодо зустрічі з представниками Росії".

Європейські консерватори та реформісти (ЄКР) – політична група Європарламенту, куди входить Картейзер, відмежувалась від його поїздки до Москви.

Його колега по єврогрупі Патрік Ялі з польської партії "Право і справедливість" заявив, що в разі поїздки Картейзера до Росії подасть пропозицію про його виключення з лав ЄКР.

Нагадаємо, що незалежний кіпрський депутат Європарламенту і блогер Фідіас Панайоту також зазнає все більшої критики за суперечливі висловлювання та дії щодо вторгнення Росії в Україну.