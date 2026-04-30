Річна інфляція у єврозоні у квітні складе приблизно 3%

Річна інфляція у країнах єврозони у квітні 2026 року за попередньою оцінкою складе 3%, найбільше подорожчали енергоресурси.

Про це йдеться у попередній оцінці Євростату, пише "Європейська правда".

За прогнозом Євростату, у квітні 2026 року інфляція у країнах єврозони порівняно з квітнем 2025 року складе 3%, тоді як у березні становила 2,6%.

Найбільше зросли ціни на енергоресурси й пальне (10,9%), далі зі значним відривом йдуть послуги (3%), продукти, алкоголь і тютюн (2,5%).

Найвищою інфляція виявилась у Болгарії (6,2%), Хорватії (5,4%), Литві (4,9%), Греції (4,6%).

Неофіційно повідомляли, що у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, оскільки шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Прем'єрка Литви попередила про "важку осінь" через наслідки війни на Близькому Сході, а в уряді Румунії очікують "складної" зими й весни 2027 року.