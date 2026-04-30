Годовая инфляция в еврозоне в апреле составит примерно 3%

Годовая инфляция в странах еврозоны в апреле 2026 года по предварительной оценке составит 3%, больше всего подорожали энергоресурсы.

Об этом говорится в предварительной оценке Евростата, пишет "Европейская правда".

По прогнозу Евростата, в апреле 2026 года инфляция в странах еврозоны по сравнению с апрелем 2025 года составит 3%, тогда как в марте была 2,6%.

Больше всего выросли цены на энергоресурсы и топливо (10,9%), далее со значительным отрывом идут услуги (3%), продукты, алкоголь и табак (2,5%).

Самой высокой инфляция оказалась в Болгарии (6,2%), Хорватии (5,4%), Литве (4,9%), Греции (4,6%).

Неофициально сообщалось, что в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, поскольку шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Премьер Литвы предупредила о "тяжелой осени" из-за последствий войны на Ближнем Востоке, а в правительстве Румынии ожидают "сложной" зимы и весны 2027 года.