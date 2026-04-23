Прем'єрка Литви попередила про "важку осінь" через наслідки війни на Близькому Сході

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене попередила про "важку осінь" на тлі конфлікту на Близькому Сході, зазначивши, що для пом'якшення його наслідків для домогосподарств знадобляться нові заходи.

Ругінене заявила, що уряд не обмежиться вже вжитими заходами, такими як зниження акцизу на дизельне паливо та зменшення цін на залізничні квитки вдвічі.

"Наближається важка осінь. Західні країни вже прогнозують скорочення зростання ВВП наполовину, і ми теж відчуємо цей вплив. Ми, безумовно, не зупинимося на зниженні акцизу на дизельне паливо. Восени будуть потрібні додаткові заходи", – сказала вона в четвер в ефірі Žinių Radijas.

Вона додала, що людей також заохочують користуватися громадським транспортом та електромобілями.

Комерційні банки та фінансові установи підвищили свої середні прогнози інфляції на цей рік до 3,7–6% через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном.

