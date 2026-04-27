В уряді Румунії очікують на складну зиму й весну-2027 через ціни на енергоресурси

В уряді Румунії очікують складної зими та весни 2027 року через високі ціни на енергоресурси, які можуть триматися на такому рівні ще тривалий час.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це сказав держсекретар у Міністерстві енергетики Румунії Крістіан Бушой.

Посадовець зазначив, що ситуація на Близькому Сході ще довго може залишатись невизначеною, і на тлі цього слід очікувати високих цін на енергоресурси упродовж наступної зими та весни.

"Будь-що, що може там відбутися – будь-який інцидент, будь-яка ескалація – може одразу ж призвести до нового зростання глобальних цін… Звісно, всюди у Європі є резервні запаси, але по нас б’є зростання цін, яке запускає ланцюгове підвищення цін та інфляцію. Багато аналізів сходяться на тому, що через руйнування деяких потужностей, зокрема у Катарі, ціни на енергоресурси залишатимуться високими – і у нас попереду доволі складна зима та весна 2027 року з точки зору цін на природний газ", – сказав Бушой.

Раніше повідомляли, що ЄС планує відновити спільні закупівлі газу на тлі енергокризи.

За перші півтора місяця війни на Близькому Сході Євросоюз переплатив за імпорт енергоресурсів понад 22 млрд євро.